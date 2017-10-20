"Даллас" нанес "Аризоне" седьмое поражение подряд, Радулов очков не набрал

"Даллас" обыграл "Аризону" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" продлил победную серию до трех игр кряду, в то время как "Аризона" по-прежнему не может одержать победу со старта сезона.

В составе победителей дубль на счету Тайлера Сегина, по шайбе забросили Джейми Бенн, Радек Факса и Стивен Джонс. Нападающий "Звезд" Александр Радулов в этой встрече провел на льду 16 минут, не нанес ни одного броска, очков не набрал и заработал показатель полезности "+3".

У "Аризоны" по две шайбы на счету Дерека Степана и Клейтона Келлера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Даллас" – 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Голы: Степан - 1 (Экман-Ларссон, Келлер), 5:50 - 1:0. Бенн - 3 (бол.), 6:23 - 1:1. Факса - 2 (Питлик), 7:04 - 1:2. Степан - 2 (Доми, Димерс), 22:47 - 2:2. Джонс - 1, 43:10 - 2:3. Келлер - 4, 46:41 - 3:3. Сегин - 4 (Бенн, Клингберг), 48:20 - 3:4. Сегин - 5 (Бенн, Клингберг), 57:06 - 3:5. Келлер - 5 (Дворак, Степан), 59:38 - 4:5.

Вратари: Хилл (58:21) - Бишоп.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (12+10+9) - 31 (10+13+8).

Наши: - - Радулов (16:47/0/+3).

20 октября. Глендейл. Gila River Arena.