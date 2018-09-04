"Даллас" начал переговоры о продлении контракта с Сегином

Руководство "Далласа" вступило в переговоры с представителями форварда Тайлера Сегина по поводу нового контракта, сообщает Sportsnet. По информации источника, 26-летний нападающий в ближайшее время прибудет в Даллас для личного участия в обсуждении нового соглашения.

Летом 2019 года Сегин может стать неограниченно свободным агентом. По условиям действующего контракта со "Старз" его зарплата составляет 5,75 миллиона долларов в год.

Ранее канадский форвард через СМИ выражал недовольство тем, что "Даллас" не вступал в переговоры по поводу нового контракта.

Предстоящий сезон станет для Сегина заключительным по действующему шестилетнему контракту, со средней зарплатой в 5,75 миллиона долларов. В прошлом сезоне канадец набрал 78 (40+38) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 590 матчей и 505 (229+276) очков.