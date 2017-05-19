"Даллас" хочет обменять третий выбор на драфте НХЛ-2017

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл заявил, что клуб рассматривает варианты обмена общего третьего выбора на драфте НХЛ-2017. Он отметил, что "Старз" хотят заполучить уже состоявшегося игрока.

– Я разговаривал с другими командами о возможности обмена этого пика на состоявшегося игрока, – приводит официальный сайт НХЛ слова Нилла. – Есть немало вариантов. Чем ближе к драфту, тем больше будет разогреваться ситуация.

Тем более, благодаря выходу "Анахайма" в финал конференции мы получили еще один выбор в первом раунде, и теперь у нас есть больше активов для возможной сделки.

Кто будет выбран под третьим номером? Есть два фаворита, а дальше все будет зависеть от предпочтений команд. Там есть 10 игроков и различные возможности.