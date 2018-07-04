"Даллас" – главный претендент на Карлссона

По информации The Athletic, главный претендент на защитника Эрика Карлссона – "Даллас". Клуб их Техаса готов провести обмен с "Оттавой" за год до окончания контракта шведского хоккеиста.

За Карлссона "Даллас" готов отдать в качестве части компенсации перспективного защитника – Миро Хейсканена или Юлиуса Хонки.

Ранее сообщалось, что "Сенаторз" предлагает хоккеисту восьмилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов долларов за каждый сезон. Его действующее соглашение на 6,5 миллиона за сезон истекает следующим летом.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за "Оттаву" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка.