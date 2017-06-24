Даг Армстронг: "На драфте-2017 нет новых Овечкиных и Кросби, но кто-то превзойдет ожидания"

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг выразил мнение, что на предстоящем драфте нет новичков с талантом Александра Овечкина, Сидни Кросби или первого номера прошлогоднего драфта Остона Мэттьюса. Однако он подчеркнул: всегда найдется игрок, который превзойдет все ожидания. Драфт НХЛ-2017 пройдет сегодня и начнется в ближайшее время.

– На этом драфте нет игроков как Кросби, Овечкин или Мэттьюс, – приводит официальный сайт "Блюз" слова Армстронга. – Однако всегда находится кто-то, кто превосходит все ожидания.