Дадонов - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня признан вратарь "Филадельфии" Картер Харт, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:2) сделал 20 сейвов и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой назван российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, который сделал дубль и отдал одну голевую передачу в игре с "Баффало" (5:2). Он также был признан первой звездой матча.

Третьей звездой стал вратарь "Сан-Хосе" Мартин Джонс, отразивший 26 бросков в гостевом матче с "Миннесотой" (4:0).

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