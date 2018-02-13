Дадонов проводит 100-й матч в НХЛ

Матч против "Эдмонтона" стал для российского нападающего "Флориды" Евгения Дадонова 100-м в НХЛ, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний россиянин с 2009 по 2011 год выступал за "Флориду" и "Сан-Антонио", а затем вернулся в Европу. В прошлом году он опять перебрался в Северную Америку.

За 100 матчей Дадонов сделал 30 голевых передач и забросил 22 шайбы, одна из которых в сегодняшней встрече. Примечателен тот факт, что 45 игр он провел только в этом сезоне.