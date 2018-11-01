Дадонов - о вынесенном матче НХЛ в Хельсинки против "Виннипега" : "Это немного необычно"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов перед вынесенным матчем НХЛ в Хельсинки против "Виннипега" в интервью "СЭ" рассказал, что относится к этому нормально. Он также отметил, что ему нравится все сменить, но в то же время это не так легко, потому что перелеты длительные, большая разница во времени.

– Такой вынесенный матч – это немного необычно, в то же время я отношусь к этому нормально, с профессиональной точки зрения. Многие команды так ездят, рад участвовать в таких матчах.

– Нравится такая смена обстановки, или наоборот, испытываете трудности из-за перелетов?

– И то и другое. Нравится все сменить, но в то же время это не так легко, потому что перелеты длительные, большая разница во времени. Радует, что мы не единственная команда, которая сюда прилетела. Обе команды из НХЛ, в одинаковых условиях, поэтому оправданий никаких нет.

– На тренировке не было ничего веселого, это тренер пресек, или у самих настроя не было?

– У нас было не так много времени, после последнего свистка буквально пару минут провели на льду. Была достаточно длинная тренировка.

– Удивило, что билеты на тренировку продавались за 23 евро, и пришло много людей (около 3,5 тысяч)?

– Для меня ничего удивительного. Приятно, когда приходит столько народу, покупают билеты, чтобы посмотреть тренировку.

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