Дадонов - о Панарине: "Артемий взрослый мальчик, сам знает, что ему надо"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов в интервью "СЭ" прокомментировал будущее форварда "Коламбус Блю Джэкетс" Артемия Панарина. Он отметил, что именно за Панариным будет последнее слово.

– Насколько тесно общаетесь с Панариным, поздравляли его с днем рождения?

– Не поздравлял… Могу сейчас поздравить. С днем рождения, Артем!

– Можете ему посоветовать перейти во "Флориду"? Он же как раз сейчас выбирает, где окажется в следующем году. Тогда может возродиться ваша связка.

– Насколько мне скажут, настолько я и позову.

– Кучеров вот его в "Тампу" зазывает.

– За ним будет последнее слово. Он взрослый мальчик, сам знает, что ему надо.

Евгений Дадонов: "Кучеров зовет Панарина в "Тампу"? Артемий – взрослый мальчик, сам знает, что ему надо"