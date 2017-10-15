Дацюк поздравил Бэбкока с 600-й победой в карьере

Российский нападающий СКА Павел Дацюк поздравил главного тренера "Торонто" Майка Бэбкока, который добился 600-й победы в карьере. Юбилейной для 54-летнего наставника стала встреча регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (4:3 ОТ). Напомним, что Дацюк работал с Бэбкоком в "Детройте".
- Поздравляю тренера Майка Бэбкока с 600-й победой в карьере, - написал Дацюк в Твиттере.
Congratulations to coach Mike Babcock on 600 career win!– Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) 15 октября 2017 г.
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Sправедливый
Присоединяюсь к поздравлению! )))
13:20