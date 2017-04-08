Дацюк попрощается со стадионом "Детройта"

Нападающий СКА Павел Дацюк записал видеообращение для матча своего бывшего клуба "Детройта" против "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт "Ред Уингз". Игра станет последней на "Джо Льюис Арена", на которой "Детройт" играл с 27 декабря 1979 года. С нового сезона команда переберется на "Литтл Сезарс Арена".

"Я очень счастлив в последний раз оказаться дома - на льду "Джо Льюис Арена", - говорится во фрагменте обращения Дацюка, которое опубликовал в "Твиттере" его агент Дэн Милстейн.

В этом сезоне "Детройт" впервые за 26 лет не вышел в плей-офф.