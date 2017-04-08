Дацюк попрощается со стадионом "Детройта"

Нападающий СКА Павел Дацюк записал видеообращение для матча своего бывшего клуба "Детройта" против "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт "Ред Уингз". Игра станет последней на "Джо Льюис Арена", на которой "Детройт" играл с 27 декабря 1979 года. С нового сезона команда переберется на "Литтл Сезарс Арена".
"Я очень счастлив в последний раз оказаться дома - на льду "Джо Льюис Арена", - говорится во фрагменте обращения Дацюка, которое опубликовал в "Твиттере" его агент Дэн Милстейн.
В этом сезоне "Детройт" впервые за 26 лет не вышел в плей-офф.
Pavel Datsyuk will join his Detroit teammates and fans for the very last time on the big screen at the Joe on Sunday. Here is a preview... pic.twitter.com/FeIzPmp40H– Dan Milstein-Hockey (@DMilsteinHockey) 7 апреля 2017 г.
alex505
с языком на "ты" так и не стал....неожиданно.
10:36 8 апреля
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Ха ха ха))) какой английский - музыка просто!!!
10:33 8 апреля
PvsZ
Уральский акцент за столько лет в США так и не выветрился)
09:19 8 апреля