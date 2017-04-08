08:43 8 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Дацюк попрощается со стадионом "Детройта"

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Нападающий СКА Павел Дацюк записал видеообращение для матча своего бывшего клуба "Детройта" против "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт "Ред Уингз". Игра станет последней на "Джо Льюис Арена", на которой "Детройт" играл с 27 декабря 1979 года. С нового сезона команда переберется на "Литтл Сезарс Арена". 

"Я очень счастлив в последний раз оказаться дома - на льду "Джо Льюис Арена", - говорится во фрагменте обращения Дацюка, которое опубликовал в "Твиттере" его агент Дэн Милстейн.

В этом сезоне "Детройт" впервые за 26 лет не вышел в плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex505

с языком на "ты" так и не стал....неожиданно.

10:36 8 апреля

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Ха ха ха))) какой английский - музыка просто!!!

10:33 8 апреля

PvsZ

Уральский акцент за столько лет в США так и не выветрился)

09:19 8 апреля

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