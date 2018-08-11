10:50 | Хоккей — НХЛ

Цуккарелло в круге, Лундквист в песочнице. Стильные коньки игрока "Рейнджерс"


"Рейнджерс" в своем Твиттере опубликовал фотографию новых коньков форварда Матса Цуккарелло. На одном из низ изображен сам норвежец – в надувном круге в виде птицы. На другом коньке легендарный голкипер Хенрик Лундквист играет в песочнице на пляже.

В прошлом сезоне 30-летний норвежец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 53 (16+37) очка. За клуб из Нью-Йорка он выступает с 2010 года.

 

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