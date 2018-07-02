ЦСКА поблагодарил Ничушкина и пожелал ему успеха в НХЛ

ЦСКА поблагодарил нападающего Валерия Ничушкина за время, проведенное в составе армейского клуба. 23-летний форвард продолжит карьеру в "Далласе".

- Благодарим Валеру за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

Нападающий Валерий Ничушкин, чей контракт с клубом истек, покидает стан армейцев. Свою карьеру Валерий продолжит в клубе НХЛ "Даллас Старз".



Благодарим Валеру за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/9JMEKyJa45 – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 2 июля 2018 г.

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Ничушкин набрал 27 (16+11) очков. Ранее он уже выступал в "Далласе" в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16.