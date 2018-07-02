16:13 | Хоккей — НХЛ

ЦСКА поблагодарил Ничушкина и пожелал ему успеха в НХЛ


ЦСКА поблагодарил нападающего Валерия Ничушкина за время, проведенное в составе армейского клуба. 23-летний форвард продолжит карьеру в "Далласе"

- Благодарим Валеру за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Ничушкин набрал 27 (16+11) очков. Ранее он уже выступал в "Далласе" в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16. 

 
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