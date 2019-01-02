"Чувствую себя немного измотанным. Организму нужен отдых". Овечкин - о решении пропустить Матч звезд

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что решил не принимать участия в Матче звезд-2019 из-за усталости. 33-летний россиянин добавил, что хочет отдохнуть, чтобы подготовиться ко второй части сезона.

– Во-первых, я хочу поблагодарить проголосовавших за меня болельщиков, – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. – Решение было непростым. Мне нравится принимать участие во всех мероприятиях, но, учитывая время года и мой возраст, мы решили взять недельный перерыв. Это сложно, но на данный момент, думаю, для меня так будет лучше.

Я чувствую себя немного измотанным. Прошлый год был длинным. И мы хотим сделать все ровно так же, как тогда. Мне нравится принимать участие в матчах, где собираются лучшие из лучших, но мое тело нуждается в небольшом отдыхе. Так что я хочу взять неделю отдыха и подготовиться к остатку сезона.

Прямо сейчас моему организму нужен отдых. Я не говорю, что болен или что-то такое, но считаю это верным решением.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд в Сан-Хосе 29 января должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

Капитан обладателя Кубка Стэнли теперь будет дисквалифицирован на одну игру из-за пропуска Матча звезд и не примет участие во встрече с "Калгари" в Вашингтоне 1 февраля.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли провел лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

Все об НХЛ – здесь