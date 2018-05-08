16:04 | Хоккей — НХЛ

Что подумал Овечкин во время исторического гола Кузнецова. Видео


 
Сегодня. Питтсбург. &quot;Питтсубрг&quot; - &quot;Вашингтон&quot; - 1:2 ОТ. Игроки &quot;Кэпиталз&quot; празднуют победную шайбу Евгения КУЗНЕЦОВА."Кузнецов – герой Вашингтона". Америка поздравляет столицу с победой

 

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (2:1 ОТ, 4-2 в серии) рассказал о своих мыслях во время выхода Евгения Кузнецова один на один.

Напомним, что Овечкин отдал передачу на соотечественника, гол которого вывел "Вашингтон" в полуфинал Кубка Стэнли.

"Вашингтон" впервые за 23 года обыграл "Питтсбург" в серии плей-офф, а Овечкин впервые за карьеру в НХЛ вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

- Что я подумал, когда отдал пас Кузнецову? Пожалуйста, забей. Просто забей, черт побери, - отметил Овечкин.

 

 

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Материалы других СМИ
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