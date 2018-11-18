Что лучше: шайба Радулова или его празднование?

Нападающий "Далласа" Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (6:2). 32-летний российский форвард при счете 4:2 вырвался один на один к воротам "Островитян" и обыграл вратаря соперника. После чего эффектно отпраздновал заброшенную шайбу.

В текущем сезоне Радулов провел 10 матчей в НХЛ, на его счету 15 (8+7) очков.

"Даллас" занимает седьмое место в Западной конференции с 22 очками.

What's better? Alexander Radulov's goal or his celly?pic.twitter.com/LflPZXqAIW – Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) 18 ноября 2018 г.



‏