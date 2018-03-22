Чимера провел 1100-й матч в НХЛ

Форвард "Анахайма" Джейсон Чимера в матче против "Калгари" (4:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ отметил юбилей. Эта встреча стала для 38-летнего нападающего 1100-й в лиге.

Отметим, что за время выступления в НХЛ Чимера выступал в пяти клубах. Помимо "Дакс", он защищал цвета "Эдмонтона", "Коламбуса", "Вашингтона" и "Айлендерс". В 1100 играх на его счету 415 (186+229) очков.