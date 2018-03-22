Чимера провел 1100-й матч в НХЛ

Форвард "Анахайма" Джейсон Чимера в матче против "Калгари" (4:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ отметил юбилей. Эта встреча стала для 38-летнего нападающего 1100-й в лиге.
Отметим, что за время выступления в НХЛ Чимера выступал в пяти клубах. Помимо "Дакс", он защищал цвета "Эдмонтона", "Коламбуса", "Вашингтона" и "Айлендерс". В 1100 играх на его счету 415 (186+229) очков.
This man right here has played A LOT of hockey. Congrats to Jason Chimera on playing in his 1,100th NHL game! #NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/6CHKooUzj7 pic.twitter.com/k0iQX0lZkW– NHL (@NHL) 22 марта 2018 г.
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