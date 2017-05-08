"Чикаго" ждет Шалунова через два-три года

Директор по развитию игроков "Чикаго" Барри Смит заявил, что клуб ждет приезда нападающего Максима Шалунова через несколько лет. Ранее 24-летний форвард подписал контракт с ЦСКА. В минувшем сезоне он провел в составе "Сибири" 49 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 37 (19+18) очков.

– Это здорово, что Шалунов подписал контракт с ЦСКА, поскольку он становится все лучше с каждым годом, - цитирует ТАСС Смита. - Я надеюсь, что он это докажет в следующем году, и, возможно, после двух-трех сезонов мы сможем привезти его в "Чикаго". Ему необходимо улучшать катание, скорость, он должен быть более проворнее на льду.