"Чикаго" запретил четырем болельщикам посещать матчи за проявление расизма

"Чикаго" запретил четырем болельщикам посещение домашних матчей команды, сообщает ESPN. Поклонники "Блэкхокс" позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли.

Напомним, во время матча болельщики "Блэкхокс" выкрикивали в адрес нападающего "Кэпиталз" расистские кричалки. Они скандировали "Баскетбол, баскетбол, баскетбол", намекая на афроамериканское происхождение игрока.