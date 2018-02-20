"Чикаго" запретил четырем болельщикам посещать матчи за проявление расизма

"Чикаго" запретил четырем болельщикам посещение домашних матчей команды, сообщает ESPN. Поклонники "Блэкхокс" позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли.
Напомним, во время матча болельщики "Блэкхокс" выкрикивали в адрес нападающего "Кэпиталз" расистские кричалки. Они скандировали "Баскетбол, баскетбол, баскетбол", намекая на афроамериканское происхождение игрока.
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Werewolf
Valdemarson То есть, если я захочу оскорбить какого-нибудь чернокожего товарища, то достаточно скандировать слово "баскетбол"? Чё, правда?____Новое ругательное выражение - да пошел ты в баскетбол играть )))
10:16
Valdemarson
То есть, если я захочу оскорбить какого-нибудь чернокожего товарища, то достаточно скандировать слово "баскетбол"? Чё, правда?
10:11
Stiffupperlip
Товарищи не хотят замечать , что кричат болельщики-афроамериканцы белым баскетболистам на матчах НБА , или белым боксерам на рингах . Здесь все чудесно и никакого расизма?
08:58
Orengrad
Интересненько. ТО есть - по идее - если кто то начнет с трибуны скандировать в адрес российских спортсменов - "Мельдоний" или "Допингеры" - то их можно тоже за расизм привлечь? А если не привлекут - то привлечь ответственных лиц - за поощрение расизма)) (P.S. - Слово «расизм» впервые было зафиксировано французским словарём Ларусса в 1932 году и трактовалось как «система, утверждающая превосходство одной расовой группы над другими». Нынешнее его значение в политическом дискурсе иногда расширяется, дополняя расовый критерий превосходства этническим, религиозным или иными)
08:13