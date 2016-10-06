22:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Чикаго" заинтересован в Наиле Якупове

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Нападающий "Эдмонтона" Наиль Якупов в ближайшее время может перебраться в "Чикаго". Как сообщает в своем твиттере инсайдер TSN Боб Маккензи, "ястребы" заинтересованы в 23-летнем россиянине, и даже провели переговоры по поводу перехода. В прошлом сезоне Якупов, выбранный на драфте 2012 года, провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 23 (8+15) очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ралпачан Фляйшманъ

чикам нечего предложить за Наиля, в смысле вообще. впрочем, с таким дурнем как Чиарелли может прокатить и какой-нибудь стремный швед, питер к ним очень неравнодушен.

22:25

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