"Чикаго" заинтересован в Наиле Якупове

Нападающий "Эдмонтона" Наиль Якупов в ближайшее время может перебраться в "Чикаго". Как сообщает в своем твиттере инсайдер TSN Боб Маккензи, "ястребы" заинтересованы в 23-летнем россиянине, и даже провели переговоры по поводу перехода. В прошлом сезоне Якупов, выбранный на драфте 2012 года, провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 23 (8+15) очка.