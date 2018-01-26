"Чикаго" забросил 5 шайб "Детройту", Анисимов очков не набрал

"Чикаго" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на льду 13 минут 33 секунды, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Чикаго" - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Дебринкэт - 15 (Мерфи, Дюклер), 3:19 - 0:1. Дюклер - 10 (Дебринкэт, Кит), 5:43 - 0:2. Хиностроза - 4 (Дюклер), 8:47 - 0:3. Дебринкэт - 16 (Тэйвз), 31:31 - 0:4. Манта - 16 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 56:09 - 1:4. Дебринкэт - 17 (п.в., Хартман), 59:41 - 1:5.

Вратари: Ховард (Мразек, 8:47, 57:20 - 58:17, 58:21 - 59:41) - Форсберг.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 24 (8+6+10) - 28 (11+7+10).

Наши: - - Анисимов (13:33/2/0).