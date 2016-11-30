07:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Чикаго" взял верх над "Флоридой", Панарин – автор победного буллита

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"Чикаго" переиграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. Автором победного послематчевого штрафного броска стал российский нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Флорида" – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Паник – 7 (Расмуссен, Крюгер), 17:50 – 1:0. Ягр – 4 (бол., Маршессо, Экблад), 40:35 – 1:1.

Победный буллит: ПАНАРИН.

Вратари: Кроуфорд – Луонго.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 33 (8+11+11+3) – 39 (13+12+10+4).

Наши: Анисимов (18:22/0/0), Панарин (21:23/3/0) – -

Чикаго. United Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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