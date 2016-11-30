"Чикаго" взял верх над "Флоридой", Панарин – автор победного буллита

"Чикаго" переиграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. Автором победного послематчевого штрафного броска стал российский нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Флорида" – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Паник – 7 (Расмуссен, Крюгер), 17:50 – 1:0. Ягр – 4 (бол., Маршессо, Экблад), 40:35 – 1:1.
Победный буллит: ПАНАРИН.
Вратари: Кроуфорд – Луонго.
Штраф: 6 – 4.
Броски: 33 (8+11+11+3) – 39 (13+12+10+4).
Наши: Анисимов (18:22/0/0), Панарин (21:23/3/0) – -
Чикаго. United Center.