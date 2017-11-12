"Чикаго" вырвал победу над "Каролиной", Анисимов очков не набрал

"Чикаго" в гостях вырвал победу над "Каролиной" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи "Блэкхокс" проигрывали со счетом 1:3.

Отметим, что в составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Алекс Дебринкэт. Победу "Чикаго" в овертайме принес Брэндон Саад. Форвард Артем Анисимов отыграл 19 минут, за которые нанес пять бросков по воротам и провел два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Чикаго" – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Макгинн - 4 (Райан, Уильямс), 6:53 - 1:0. Скиннер - 8, 9:01 - 2:0. Дебринкэт - 4 (Тэйвз, Паник), 27:34 - 2:1. Макгинн - 5 (Райан), 29:58 - 3:1. Дебринкэт - 5 (Кейн, Киро), 43:16 - 3:2. Форслинг - 1 (Сибрук, Паник), 51:29 - 3:3. Саад - 7 (Дебринкэт, Форслинг), 61:44 - 3:4.

Вратари: Дарлинг - Форсберг.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 38 (16+10+10+2) - 30 (15+9+5+1).

Наши: - - Анисимов (19:57/5/0).

12 ноября. Роли. PNC Arena.