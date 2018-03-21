"Чикаго" впервые с 2008 года не сыграет в Кубке Стэнли

"Чикаго", потерпев поражение от "Колорадо" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ, лишился шансов на выход в плей-офф. Для "Блэкхокс" это непопадание в розыгрыш Кубка Стэнли стало первым с 2008 года.

Отметим, что за последние 10 лет "Чикаго" 9 раз участвовавл в плей-офф, трижды выиграв Кубок Стэнли - в 2010, 2013 и 2015 годах.

В этой "регулярке" команда из штата Иллинойс после 74 игр занимает последнее место в Центральном дивизионе, набрав 69 очков.