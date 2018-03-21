"Чикаго" впервые с 2008 года не сыграет в Кубке Стэнли

"Чикаго", потерпев поражение от "Колорадо" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ, лишился шансов на выход в плей-офф. Для "Блэкхокс" это непопадание в розыгрыш Кубка Стэнли стало первым с 2008 года.
Отметим, что за последние 10 лет "Чикаго" 9 раз участвовавл в плей-офф, трижды выиграв Кубок Стэнли - в 2010, 2013 и 2015 годах.
В этой "регулярке" команда из штата Иллинойс после 74 игр занимает последнее место в Центральном дивизионе, набрав 69 очков.
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Vasek
bezik, кажется мне перед сезоном, наоборот, уговаривали Хоссу не выходить на лёд)))
09:37
Vasek
Перестройку уже начали делать. Собссно обмен Панарина можно считать первым шагом к ней, его новый контракт для Вождей стал бы неподъемным. Потом обновили Паника на Дюклера и Хартмана на пока неизвестного 18-летнего игрока с драфта. Получили ещё один пик в первом раунде... При благоприятной драфт-лотерее есть шансы выйти из перестройки с малыми потерями: оставив ещё не пожилой костяк (Тойвз, Кейн, Саад) и подкрепив его талантами из драфта (Даллин/Свеча/Задина/Ткачак, а под вторым пиком можно взять, например, Кравцова, вряд ли того рискнут выбрать высоко, а вот команда, у которой 2 выбора может рискнуть). Сбросить Сибрука, вылечить Хоссу с Кроу и жизнь наладится.
09:36
bezik
Ялмарссон на Мерфи и аллергия Госсы. А как начал Саад 8 очков в 6 матчах. Интересно глянуть на ястребов в следующем году. Уговорят ли Госсу?
09:30
Упёртый русский
Генменеджера - в отставку! Заслужил. Обменял будущее команды (Хлебушка) на кубкового парня. Только вот в КС теперь не выйти ни фига. Пора делать перестройку...
08:51