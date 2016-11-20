"Чикаго" в овертайме обыграл "Ванкувер", Панарин забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" в овертайме уступил "Чикаго" - 3:4. Российский нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него седьмым в сезоне. Отметим, что это вторая победа подряд для подопечных Джоэля Кенневилля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Чикаго" - 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Эрикссон - 3 (бол., Берчи, Хаттон), 13:49 - 1:0. Хорват - 6 (мен., Бэрроуз), 37:03 - 2:0. Саттер - 5 (Х. Седин, Д. Седин), 38:27 - 3:0. ПАНАРИН - 7 (Кейн, Кэмпбелл), 42:53 - 3:1. Хиностроза - 1 (Кемпны), 44:06 - 3:2. Хартман - 4 (Хиностроза), 55:46 - 3:3. Хосса - 11 (Кейт, Хиностроза), 64:04 - 3:4.

Вратари: Маркстрем - Дарлинг.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (10+9+3+5) - 32 (7+4+17+4).

Наши: Педан, Трямкин - Анисимов, Панарин.

20 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.