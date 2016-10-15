"Чикаго" уступил "Нэшвиллу", Панарин и Анисимов очков не набрали

"Нэшвилл" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго" со счетом 3:2. Первой звездой встречи стал форвард "Предаторз" Райан Йохансен, ставший автором трех результативных передач. Российские нападающие "Блэкхокс" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Чикаго" – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Крюгер - 1 (Хартман, Хосса), 2:39 - 0:1. Суббан - 1 (бол., Джохансен, Форсберг), 7:46 - 1:1. Хьялмарссон - 1 (Кейт, Паник), 9:51 - 1:2. Йоси - 1 (бол., Джохансен, Фишер), 16:33 - 2:2. Фишер - 1 (бол., Йоси, Джохансен), 36:36 - 3:2.

Вратари: Ринне - Кроуфорд (58:14).

Штраф: 20 - 24.

Броски: 27 (11+10+6) - 24 (5+6+13).

Наши: – – Анисимов (18:36/2/0), Панарин (21:00/1/+1)

Нэшвилл. Bridgestone Arena.