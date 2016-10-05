"Чикаго" разгромил "Детройт", Анисимов забил гол, Панарин отдал передачу

"Чикаго" крупно победил "Детройт" в выставочном матче - 6:1. Последнюю шайбу в поединке забросил российский форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов. В эпизоде с четвертым голом комаенды передачу на Ника Шмальца отдал Артемий Панарин. В составе "Ред Уингз" на лед выходил Алексей Марченко, но очков не набрал.

В другом поединке "Даллас" с Денисом Гурьяновым в составе победил "Флориду" в серии буллитов - 2:1. Россиянин нанес по воротам "Пантерз" три броска.

НХЛ

Выставочные матчи

"Чикаго" - "Детройт" - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

"Даллас" - "Флорида" - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)