"Чикаго" проиграл "Виннипегу", несмотря на 2 очка Анисимова

"Виннипег" выиграл у "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" проиграл вторую встречу кряду.
Российский защитник "Чикаго" Артем Анисимов отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Чикаго" – 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)
Голы: Лайне – 20 (Трауба, Шайфли), 1:43 – 1:0. Крюгер – 3 (Мартинсен, Анисимов), 3:03 – 1:1. Элерс – 6 (Уилер, Шайфли), 3:52 – 2:1. Хейден – 2 (Кемпф, Густафссон), 8:10 – 2:2. Элерс – 7 (Уилер, Шиллиинг), 21:01 – 3:2. Трауба – 2 (Шайфли, Уилер), 21:46 – 4:2. Рутта – 2 (Кемпф), 29:31 – 4:3. Лайне – 21 (бол.), 41:18 – 5:3. Элерс – 8, 49:45 – 6:3. Кахун – 3 (Хейден), 53:10 – 6:4. Анисимов – 4 (Кейн, Дебринкэт), 57:08 – 6:5.
Вратари: Хеллебайк – Кроуфорд (58:15).
Штраф: 4 – 6.
Броски: 33 (15+12+6) – 31 (13+5+13).
Наши: – – Анисимов (12.45/1/+2).
30 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.