"Чикаго" проиграл "Виннипегу", Анисимов заработал одно очко

"Чикаго" уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:5. Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов заработал в этой встрече одно очко, но завершил поединок с коэффициентом "-3". Еще один россиянин Артемий Панарин провел на льду 17 минут и 3 секунды, и так же ушел с площадки с показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Виннипег" - 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Голы: Лайне - 22 (бол., Литтл, Элерс), 6:16 - 0:1. Мэттайас - 7 (Трауба), 6:58 - 0:2. Кит - 4 (бол., Сибрук, АНИСИМОВ), 13:07 - 1:2. Шмолц - 3, 24:00 - 2:2. Киро - 4 (Кейн, ван Римсдайк), 36:37 - 3:2. Копп - 8 (Моррисси, Шайфли), 55:57 - 3:3. Литтл - 13 (Трауба, Лайне), 56:29 - 3:4. Шайфли - 22 (п.в., Копп, Уилер), 57:57 - 3:5.

Вратари: Дарлинг (57:26 - 57:57, 58:19 - 58:29) - Хеллебайк.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 41 (18+14+9) - 33 (8+12+13).

Наши: Анисимов (19:05/3/-3), Панарин (17:03/1/-3) - -.

Чикаго. United Center.