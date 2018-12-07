"Чикаго" проиграл "Вегасу" и продлил серию поражений до шести матчей

"Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" проиграли шестой матч кряду, в то время как "Голден Найтс" выиграли вторую игру подряд.

У "Чикаго" заброшенной шайбой отметился нападающий Артем Анисимов. Эта шайба стала шестой для россиянина в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Чикаго" – 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Смит – 5 (бол., Пачоретти, Маршессо), 1:28 – 1:0. Энгелланд – 1 (Смит, Карлссон), 8:14 – 2:0. Тэйвз – 13 (Кемпф, Кит), 24:00 – 2:1. Стром – 6 (Кейн, Кит), 36:15 – 2:2. Анисимов – 6, 47:14 – 2:3. Маршессо – 11 (Смит, Теодор), 47:55 – 3:3. Так – 9 (Пачоретти), 48:07 – 4:3.

Вратари: Флери – Кроуфорд (57:57).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 36 (15+11+10) – 35 (10+17+8).

Наши: – – Анисимов (18.10/5/+1).

7 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.