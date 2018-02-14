"Чикаго" проиграл седьмой матч подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" обыграл "Чикаго" дома со счетом 5:2. Для гостей это поражение стало седьмым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Чикаго" – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Уинглс – 7 (бол., Густафссон, Дебринкэт), 2:10 – 0:1. Карпентер – 3 (Белльмар, Энгелланд), 5:06 – 1:1. Дебринкэт – 21 (Шарп, Хартман), 26:37 – 1:2. Хант – 2 (бол., Перрон, Миллер), 41:14 – 2:2. Смит – 17 (Карлссон, Шмидт), 43:07 – 3:2. Перрон – 14 (Нил), 44:54 – 4:2. Носек – 4 (п.в.), 58:44 – 5:2.

Нереализованный буллит: Шарп (22:59, Чикаго).

Вратари: Флери – Гласс (56:52 – 58:44).

Штраф: 6 – 14.Броски: 37 (12+13+12) – 31 (10+8+13).

Наши: – – Анисимов (15:18/0/-1)