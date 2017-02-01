"Чикаго" проиграл "Сан-Хосе", Анисимов и Панарин очков не набрали

"Сан-Хосе" одержал победу над "Чикаго" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Патрик Марло, Томаш Хертл и Джо Павелски, на счету которого еще две голевые передачи. В составе "Чикаго" единственная шайба на счету Денниса Расмуссена.

Российские нападающие "Блэкхокс" очков не набрали. Артем Анисимов отыграл 16 минут и нанес два броска по воротам, его одноклубник Артемий Панарин за почти 18 минут на льду не нанес ни одного броска по воротам соперника, заработал показатель полезности "-1" и провел 2 минуты на скамейке штрафников.

В турнирной таблице Западной конференции "Шаркс" идут на второй строчке, "Чикаго" занимает третье место и отстает всего на одно очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Чикаго" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Марло – 18 (бол., Павелски, Бернс), 34:06 – 1:0. Расмуссен – 4 (Паник, Сибрук), 36:53 – 1:1. Хертл – 5 (Бернс, Павелски), 57:57 – 2:1. Павелски – 17 (п.в., Кутюр, Торнтон), 59:14 – 3:1.

Вратари: Джонс – Кроуфорд (58:15 – 58:31, 58:57 – 59:14).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 29 (10+11+8) – 25 (7+10+8).

Наши: – – Анисимов (16:33/2/0) , Панарин (17:55/0/-1)