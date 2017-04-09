"Чикаго" проиграл "Лос-Анджелесу" в овертайме, Панарин забил гол

"Лос-Анджелес" переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал форвард "Кингз" Дрю Даути. В составе "Блэкхокс" одну из шайб забросил Артемий Панарин, она стала для него 31-й в сезоне.

В параллельной встрече "Айлендерс" взял верх над "Нью-Джерси" на выезде со счетом 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Чикаго" – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Тэйвз - 21 (Шмолц , Кит), 6:25 - 0:1. Тоффоли - 16 (бол., Копитар, Картер), 44:52 - 1:1. ПАНАРИН - 31 (Кейн, Кит), 53:53 - 1:2. Браун - 13 (Копитар, Картер), 59:05 - 2:2. Даути - 11 (Картер, Копитар), 60:27 - 3:2.

Вратари: Куик - Кроуфорд.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (11+6+8+1) - 27 (11+6+10+0).

Наши: – – Панарин (17:53/1/0).

Лос-Анджелес. Staples Center.

"Нью-Джерси" – "Айлендерс" – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Пелеч - 3 (КУЛЕМИН), 22:48 - 0:1. Ли - 32 (Ледди, Бовилье), 26:23 - 0:2. Чимера - 19 (Кин, Де Хаан), 43:52 - 0:3. Беннетт - 7, 45:00 - 1:3. Ли - 33 (бол., Бэйли, Ледди), 48:11 - 1:4. Беннетт - 8 (Праут, Вуд), 59:57 - 2:4.

Вратари: Кинкейд - Галак.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 39 (14+11+14) - 20 (4+10+6).

Наши: – – Кулемин (15:48/0/+1)

Нью-Джерси. Prudential Center.