"Чикаго" проиграл "Лос-Анджелесу", Анисимов набрал "-2"

"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. В составе "Блэкхокс" 15 минут 17 секунд отыграл нападающий Артем Анисимов. Форвард завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Митчелл - 4 (Томпсон, Клиффорд), 8:31 - 0:1. Эндреофф - 3 (Бродзински, Амадио), 16:37 - 0:2. Фанеф - 5 (бол., Мартинес, Кемпе), 24:04 - 0:3. Шарп - 7 (Дальстрем), 41:42 - 1:3.

Вратари: Форсберг (57:07) - Куик.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 28 (4+11+13) - 32 (15+14+3).

Наши: Анисимов (15:17/2/-2) - -.

20 февраля. Чикаго. United Center.