"Чикаго" проиграл "Каролине", Анисимов не набрал очков

"Каролина" на выезде обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Себастьяна Ахо.

Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на площадке 15 минут 52 секунды. Россиянин не набрал очков в третьем матче подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Каролина" - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Юрчо - 3 (Сибрук), 6:02 - 1:0. Славин - 6 (Уильямс, Песке), 10:32 - 1:1. Шарп - 8 (Дюклер, Кемпф), 15:06 - 2:1. Уильямс - 14 (Линдхольм, Фольк), 21:06 - 2:2. Ахо - 24 (бол., Терявяйнен, Линдхольм), 44:35 - 2:3.

Вратари: Берубе (57:27) - Дарлинг.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 24 (9+5+10) - 40 (11+17+12).

Наши: Анисимов (15:52/0/0) - -.

9 марта. Чикаго. United Center.