"Чикаго" проиграл "Калгари", Анисимов набрал 20-е очко в сезоне

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Чикаго" - 3:2. Российских нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на площадке 19 минут 42 секунды и записал на свой счет результативную передачу. Это очко стало для него 20-м в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Калгари" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Дебринкэт - 19 (бол., Истерли, Тэйвз), 3:35 - 1:0. Д. Хэмилтон - 9 (Монахэн, Годро), 21:10 - 1:1. Стоун - 3 (Броди, Ферланд), 56:30 - 1:2. Монахэн - 25 (п.в., Годро), 58:09 - 1:3. Кейн - 21 (АНИСИМОВ, Шмолц ), 59:53 - 2:3.

Вратари: Гласс (57:50 - 58:09, 58:33) - Смит.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 36 (11+12+13) - 23 (6+6+11).

Наши: Анисимов (19:42/1/1) - -.

7 февраля. Чикаго. United Center.