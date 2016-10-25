"Чикаго" проиграл "Калгари", Анисимов и Панарин не реализовали буллиты

"Чикаго" на своей площадке не смог обыграть "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В основное время поединок завершился со счетом 2:2, а в овертайме команды голов не забили. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Флэймз". Решающий бросок на счету Криса Верстига.

Артем Анисимов в этом матче сделал одну результативную передачу, проведя в составе "Чикаго" 18 минут 17 секунд. Артемий Панарин сыграл 21 минуту 44 секунды и сделал два броска. Оба российских хоккеиста не реализовали буллиты в послематчевой серии.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Калгари" - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Беннетт - 1 (бол., Д. Хэмилтон, Ферланд), 4:51 - 0:1. Кейн - 2 (АНИСИМОВ), 21:32 - 1:1. Монахэн - 3 (бол., Брауэр, Джиордано), 26:52 - 1:2. Кэмпбелл - 1, 44:12 - 2:2.

Победный буллит: Верстиг.

Вратари: Кроуфорд - Эллиотт.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 33 (8+8+11+6) - 31 (14+11+5+1).

Наши: Анисимов (18:17/0/+2), Панарин (21:44/2/+2) - -.

Чикаго. United Center.