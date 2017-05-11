"Чикаго" продлил контракт с Паником на 2 года

"Чикаго" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Рихардом Паником. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года. В СМИ отмечается, что зарплата игрока составит 2,8 миллиона долларов в год.

Отметим, что для словака этот сезон стал самым результативным за всю его карьеру в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 82 матча, в которых набрал 44 (22+22) очка, а также отметился голевой передачей в четырех встречах Кубка Стэнли. Ранее он играл за такие клубы, как "Тампа-Бэй" и "Торонто".