"Чикаго" победил "Сан-Хосе", Панарин сделал ассистентский дубль

"Чикаго" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" со счетом 4:1. Первой звездой встречи признан голкипер "Блэкхокс" Скотт Дарлинг, отразивший 33 броска из 34. Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Сан-Хосе" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Павелски - 11 (Бернс, Мартин), 21:13 - 0:1. Кит - 1 (ПАНАРИН), 36:49 - 1:1. Хартман - 6 (Хиностроза), 46:59 - 2:1. Хиностроза - 3 (ван Римсдайк, Хартман), 57:40 - 3:1. Кейн - 10 (п.в., ПАНАРИН, Тэйвз), 59:13 - 4:1.

Вратари: Дарлинг - Джонс (58:46 - 59:13).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (10+9+7) - 34 (6+15+13).

Наши: Панарин (20:14/1/+2) – -

Чикаго. United Center.