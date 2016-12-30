"Чикаго" победил "Нэшвилл", Анисимов забил с передачи Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго" в гостях обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2. Заброшенную шайбу на свой счет записал нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов. Ему ассистировал Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Чикаго" – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: АНИСИМОВ – 16 (бол., Кит, ПАНАРИН), 13:19 – 0:1. Форсберг – 7 (Джохансен), 13:54 – 1:1. Фишер – 10 (бол., Экхольм, Джохансен), 46:13 – 2:1. Тэйвз – 6 (бол., Сибрук, Кейн), 51:04 – 2:2. Кейн – 11, 54:48 – 2:3.

Вратари: Ринне (58:35) – Кроуфорд.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 38 (16+9+13) – 23 (6+10+7).

Наши: – – Анисимов (20:27/3/0), Панарин (21:15/3/0).

30 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.