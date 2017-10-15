"Чикаго" победил "Нэшвилл", Анисимов очков не набрал

"Чикаго" обыграл "Нэшвилл" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря поражению "Колорадо" в параллельной встрече, "Блэкхокс" вышли на первое место в таблице.

В составе победителей по шайбе забросили Патрик Шарп и Брэндон Саад. У гостей отличился Филип Форсберг.

Защитник "Хищников" Алексей Емелин провел на льду 18 минут, за которые нанес два броска и провел один силовой прием. Форвард "Чикаго" Артем Анисимов за 15 минут игрового времени нанес два броска и заработал двухминутное удаление.

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Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нэшвилл" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Форсберг - 5 (бол., Хартнелл, Суббан), 38:16 - 0:1. Шарп - 2 (Хейден, Фрэнсон), 54:24 - 1:1. Саад - 6 (Кейн, Кит), 63:05 - 2:1.

Вратари: Кроуфорд - Ринне.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 35 (11+8+12+4) - 38 (18+12+8+0).

Наши: Анисимов (15:26/2/0) - Емелин (18:23/2/).

15 октября. Чикаго. United Center.