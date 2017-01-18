"Чикаго" победил "Колорадо", забросив Варламову пять шайб

"Чикаго" нанес поражение "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Первой звездой встречи признан форвард "Блэкхокс" Винс Хиностроза, оформивший дубль. В составе хозяев результативной передачей отметился Михаил Григоренко. Ворота "Эвеланш" защищал Семен Варламов, который отразил 21 бросок из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Чикаго" – 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Голы: Шмолц – 2, 2:38 – 0:1. Дюшен – 14 (бол., Маккиннон, Бэрри), 7:39 – 1:1. Сибрук – 3 (Расмуссен, Шмолц ), 12:50 – 1:2. Комо – 7 (Маккиннон, ГРИГОРЕНКО), 29:03 – 2:2. Нието – 1 (Ландескуг), 30:06 – 3:2. Киро – 2 (ван Римсдайк, Хосса), 30:25 – 3:3. Дюшен – 15 (Бэрри, Бошемен), 34:08 – 4:3. Хиностроза – 5, 45:10 – 4:4. Хиностроза – 6 (Киро, Хосса), 48:11 – 4:5. Киро – 3 (п.в., Тэйвз, Хосса), 59:49 – 4:6.

Вратари: ВАРЛАМОВ (59:29 – 59:49) – Кроуфорд.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 23 (10+8+5) – 27 (11+4+12).

Наши: Григоренко, Задоров, Тютин – Анисимов, Панарин.

Денвер. Pepsi Center.

"Калгари" – "Флорида" – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Трочек – 15 (Маккэн, Экблад), 3:46 – 0:1. Верстиг – 8 (Монахэн, Джиордано), 6:39 – 1:1. Трочек – 16 (Маккэн, Димерс), 8:25 – 1:2. Джиордано – 6 (бол., Фролик, Баклунд), 24:25 – 2:2. Баклунд – 13 (бол., Ткачак, Джиордано), 31:23 – 3:2. Баклунд – 14 (Ткачак, Фролик), 31:36 – 4:2. Монахэн – 13 (п.в., Уайдмэн), 57:52 – 5:2.

Вратари: Джонсон – Луонго (56:42 – 57:52).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 29 (10+14+5) – 22 (5+6+11).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).