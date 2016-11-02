"Чикаго" победил "Калгари", Анисимов и Панарин набрали по 2 очка

"Чикаго" переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов отметился результативными действиями в восьмой игре кряду – на его счету шайба и голевая передача. Всего в активе хоккеиста теперь 13 (7+6) очков в этом сезоне - он возглавил гонку бомбардиров лиги. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин также забил гол и сделал результативный пас. У него в оющей сложности 10 (4+6) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Калгари" – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Кейн - 3 (Розивал), 18:58 - 1:0. Фролик - 5 (мен., Бэклунд), 27:06 - 1:1. АНИСИМОВ - 7 (бол., Кейн, ПАНАРИН), 47:44 - 2:1. Мотте - 3 (Шмолц , Сибрук), 52:34 - 3:1. ПАНАРИН - 4 (п.в., Кейн), 56:59 - 4:1. Хьялмарссон - 2 (Паник, АНИСИМОВ), 58:16 - 5:1.

Вратари: Кроуфорд - Эллиотт (56:51 - 56:59).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 22 (6+9+7) - 34 (13+13+8).

Наши: Анисимов (18:50/4/0), Панарин (16:28/4/0) – -

Чикаго. United Center.