"Чикаго" по буллитам обыграл "Оттаву" в юбилейном матче Кенневиля, Анисимов отметился голом

"Чикаго" на своем льду обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Решающую шайбу в серии буллитов забросил Ник Шмолц.

Российский нападающий хозяев Артем Анисимов провел на льду 17 мингут, сделал два броска по воротам и записал на свой счет один гол.

Стоит отметить, что эта встреча стала для главного тренера "Чикаго" Джоэля Кенневилля 1600-м в тренерской карьере.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Оттава" – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кейн – 23 (Хиностроза, Кемпф), 14:19 – 1:0. Смит – 5 (Брассар, Стоун), 15:56 – 1:1. АНИСИМОВ – 16 (Кейн, Густафссон), 25:52 – 2:1. Дюшен – 16 (Стоун, Клаессон), 32:01 – 2:2.

Победный буллит: Шмолц.

Вратари: Форсберг – Кондон.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 38 (14+10+10+4) – 34 (4+14+9+7).

Наши: Анисимов (17:12/2/1) – -.

22 февраля. Чикаго. United Center.

Анисимов забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео //

Кенневиль проводит 1600-й матч в НХЛ в качестве тренера