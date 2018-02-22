"Чикаго" по буллитам обыграл "Оттаву" в юбилейном матче Кенневиля, Анисимов отметился голом

"Чикаго" на своем льду обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Решающую шайбу в серии буллитов забросил Ник Шмолц.
Российский нападающий хозяев Артем Анисимов провел на льду 17 мингут, сделал два броска по воротам и записал на свой счет один гол.
Стоит отметить, что эта встреча стала для главного тренера "Чикаго" Джоэля Кенневилля 1600-м в тренерской карьере.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Оттава" – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кейн – 23 (Хиностроза, Кемпф), 14:19 – 1:0. Смит – 5 (Брассар, Стоун), 15:56 – 1:1. АНИСИМОВ – 16 (Кейн, Густафссон), 25:52 – 2:1. Дюшен – 16 (Стоун, Клаессон), 32:01 – 2:2.
Победный буллит: Шмолц.
Вратари: Форсберг – Кондон.
Штраф: 2 – 4.
Броски: 38 (14+10+10+4) – 34 (4+14+9+7).
Наши: Анисимов (17:12/2/1) – -.
22 февраля. Чикаго. United Center.
Анисимов забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео //
Кенневиль проводит 1600-й матч в НХЛ в качестве тренера
Vasek
пока Чикаго сливается в стиле "лучше конечно помучиться" за его место Короля запада развернется серьезная битва. И не обязательно Предс выиграют ее... ЛАКи за последние 10 дне добавили в состав опытных Фанюфа и Томпсона, а сейчас неплохого и ещё молодого Ридера. Думается ЛАК уже не пролетит мимо ПО и будет там грозной силой.
08:01
Весёлый©
8-матчевой серии поражений посвящается. /// Ночь, улица, фонарь, аптека/ И трёх корыт потухший свет/ Живи еще сто лет без Хлеба/ Проси обмен - обмена нет/ Уйдут от аллергии к форме/ И Тазик не такой, как встарь/ Один лишь я, насильник, в норме/ Chicago, Zhdanova, февраль.
07:21