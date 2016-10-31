04:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Чикаго" переиграл всухую "Лос-Анджелес", Анисимов забил гол

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"Чикаго" нанес поражение "Лос-Анджелесу" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Блэкхокс" Кори Кроуфорд, отразивший все 32 броска по своим воротам. Российский нападающий хозяев Артем Анисимов забросил шайбу, которая стала для него шестой в сезоне. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин сделал результативный пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Лос-Анджелес" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Наши: Анисимов (19:15/1/+1), Панарин (18:42/2/+1) – -

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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