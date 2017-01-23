"Чикаго" переиграл "Ванкувер", Тэйвз набрал 4 очка

"Чикаго" нанес поражение "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Нападающий "Блэкхокс" Джонатан Тэйвз забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Его российские партнеры по команде Артемий Панарин и Артем Анисимов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Ванкувер" – 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Голы: Паник – 11 (Кэмпбелл, Тэйвз), 14:27 – 1:0. Кейн – 15 (Тэйвз), 17:30 – 2:0. Стэчер – 2 (бол., Х. Седин, Саттер), 45:03 – 2:1. Хорват – 14, 45:49 – 2:2. Тэйвз – 8 (Паник, Яльмарссон), 58:42 – 3:2. Хосса – 18 (п.в., Тэйвз), 59:36 – 4:2.

Вратари: Кроуфорд – Миллер (59:06 – 59:36).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 35 (18+4+13) – 28 (9+8+11).

Наши: Анисимов (18:44/2/0), Панарин (18:25/1/0) – Трямкин )16:09/2/-1).

Чикаго. United Center.