"Чикаго" переиграл "Монреаль", Марков и Радулов набрали очки

"Чикаго" переиграл "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победного гола "Блэкхокс" стал форвард Патрик Кейн. Его российские партнеры по команда Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали. В составе "Канадиенс" гол и результативную передачу записал себе в актив защитник Андрей Марков. Нападающий канадцев Александр Радулов набрал очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Монреаль" – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Форслинг - 1 (Хьялмарссон, Крюгер), 12:06 - 1:0. Уэбер - 7 (бол., МАРКОВ, Монтойя), 20:59 - 1:1. МАРКОВ - 2 (Гальченюк, РАДУЛОВ), 22:40 - 1:2. Хосса - 9 (Шмолц , Тэйвз), 31:29 - 2:2. Кейн - 6 (Тэйвз), 36:23 - 3:2.

Вратари: Кроуфорд - Монтойя (57:34).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (9+13+13) - 23 (7+5+11).

Наши: Анисимов (16:24/2/0), Панарин (17:08/1/0) – Радулов (16:30/1/0), Емелин (20:22/0/0), Марков (25:19/1/0).

Чикаго. United Center.