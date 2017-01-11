"Чикаго" переиграл "Детройт" в овертайме, Панарин набрал очко

"Чикаго" взял верх над "Детройтом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал защитник "Блэкхокс" Данкан Кит, признанный первой звездой встречи. Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 25-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Детройт" – 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Кэмпбелл – 4 (бол., Хосса, Тэйвз), 10:04 – 1:0. Паник – 10 (Хартман, Кит), 10:30 – 2:0. Атанасиу – 8 (Ванек), 21:37 – 2:1. Татар – 9 (Ларкин), 29:09 – 2:2. Киро – 1 (Хартман, Паник), 38:18 – 3:2. Гленденинг – 2 (Миллер, Нильсен), 39:41 – 3:3. Кит – 2 (бол., ПАНАРИН, Кейн), 60:38 – 4:3.

Вратари: Кроуфорд – Мразек.

Штраф: 4 – 14.

Броски: 43 (16+11+15+1) – 36 (7+20+9+0).

Наши: Анисимов (22:37/2/-1), Панарин (22:12/5/-1) – Марченко (22:30/1/+2).

Чикаго. United Center.