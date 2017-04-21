"Чикаго" Панарина завершил борьбу в Кубке Стэнли

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Чикаго" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:1. Дублем в составе хозяев отметился Роман Йоси, еще по голу забили Колтон Сиссонс и Виктор Арвидссон. За гостей 14 минут 18 секунд отыграл Артем Анисимов. Его партнер по команде Артемий Панарин провел на площадке 20 минут 50 секунд и сделал результативную передачу.

"Нэшвилл" выиграл серию со счетом 4-0. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Миннесота" - "Сент-Луис" (1-3).

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Нэшвилл" - "Чикаго" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Наши: - - Панарин (20:50/3/-2), Анисимов (14:18/2/0).

Счет в серии: 4-0 (1:0, 5:0, 3:2 ОТ)