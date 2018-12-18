"Чикаго" отпустил Йокихарью на МЧМ-2019

"Чикаго" подтвердил, что отпустил защитника Хенри Йокихарью на молодежный чемпионат мира-2019 в составе сборной Финляндии. Напомним, что турнир пройдет в Ванкувере с 26 декабря по 5 января. Финны играют в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Казахстана.
19-летний Йокихарью проводит дебютный сезон в НХЛ и в 32 матчах регулярного чемпионата сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-2". Ранее от участия в МЧМ-2019 отказался нападающий "Йокерита" Кристиан Весалайнен.
ROSTER NEWS: The #Blackhawks have loaned defenseman Henri Jokiharju to the Finnish men’s national junior team for the 2019 IIHF World Junior Championship.– Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 18 декабря 2018 г.
The tournament will be held in Vancouver from Dec. 26, 2018 – Jan. 5, 2019. pic.twitter.com/Vr6ECf2C3x